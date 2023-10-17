В ГКБ №1 имени Пирогова в Москве открыли новую рентген-операционную

Оснащение позволит существенно увеличить объем оказываемой в больнице плановой и экстренной медицинской помощи

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Высокотехнологичную рентген-операционную открыли в кардионеврологическом корпусе Первой градской больницы в Москве. Она оснащена цифровой ангиографической установкой экспертного класса и открывает возможности для проведения хирургических вмешательств и высокоточной диагностики органов сердечно-сосудистой системы, головного мозга и органов брюшной полости, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Одними из самых распространенных причин госпитализаций являются различные сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому лечению пациентов с сосудистыми катастрофами в Москве уделяется самое особое внимание. Уровень развития плановой и экстренной помощи при инфарктах и инсультах в столице отвечает лучшим мировым стандартам. Для круглосуточной экстренной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями в городе создана сеть, в которую входят более 20 стационаров, ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова - одна из них", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба соцкомплекса столичного правительства.

Она отметила, что возможности для проведения высокотехнологичных операций в этом стационаре расширились: в региональном сосудистом центре стационара открыта новая рентген-операционная. "Оборудование экспертного класса позволит выполнять высокотехнологичные рентген-хирургические, а также аритмологические операции на самом современном уровне. Ангиограф помогает контролировать ход операции в реальном времени с помощью рентгенологического оборудования и современной системы визуализации. Медики прямо во время манипуляций получают информативные и качественные данные о состоянии сосудов головного мозга и полостей сердца пациента", - уточнила заммэра.

Возможности оперблока

Как пояснили в мэрии, операционная оснащена современным анестезиологическим и реанимационным оборудованием и системами мониторинга состояния пациента. Новое оснащение позволит существенно увеличить объем оказываемой в больнице плановой и экстренной медицинской помощи: мощность операционного блока дает возможность проводить операции круглосуточно.

"Коронарография, стентирование коронарных артерий различной сложности, реканализации хронических окклюзий коронарных артерий, транскатетерная имплантация аортального клапана, тромбэктомии при ишемическом инсульте - эти и другие высокотехнологичные диагностические и лечебные оперативные вмешательства стали повседневной практикой в работе Регионального сосудистого центра ГКБ№1 имени Н. И. Пирогова. Ежегодно в Региональной сосудистом центре больницы проводят более 1,8 тыс. операций пациентам с острым коронарным синдромом, ишемической болезнью сердца, острым нарушением мозгового кровообращения и пациентам со структурной патологией сердца", - подчеркнули в пресс-службе.

Так, в новой рентген-операционной, оснащенной современным аритмологическим оборудованием, будут проводить операции и специалисты отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электростимуляции Первой градской, в котором ежегодно проводится более 600 высокотехнологичных оперативных вмешательств. Среди них: первичная имплантация и замена однокамерных и двухкамерных частотно-адаптивных электрокардиостимуляторов, устройств для сердечной ресинхронизирующей терапии (трехкамерных электрокардиостимуляторов), радиочастотная аблация фибрилляции и трепетания предсердий и прочее.

"Медицинское оборудование экспертного класса позволяет специалистам выполнять сложнейшие реконструктивные и малоинвазивные операции в соответствии с современными международными медицинскими стандартами", - заверили в соцкомплексе правительства Москвы.

Первая градская

Городская клиническая больница №1 им. Н. И. Пирогова - одна из старейших и ведущих многопрофильных больниц России, основанная в 1802 году. Она работает с применением новейших технологий в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами. Ежегодно больница оказывает медицинскую помощь 60 тыс. стационарным и более 600 тыс. амбулаторным пациентам.

"Первая градская больница - центр разработки инновационных методик диагностики и лечения, которые затем внедряются в общегородскую медицинскую практику. Больница также является базой для кафедр медицинских вузов, чем вносит неоценимый вклад в подготовку специалистов и будущее столичной медицины", - заключили в мэрии.