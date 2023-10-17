Более 9 тыс. НКО подали заявки на конкурс президентских грантов

Победителей определят в январе 2024 года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Почти 9,5 тыс. некоммерческих организаций подали заявки на конкурс президентских грантов. Об этом сообщила пресс-служба Фонда президентских грантов.

"16 октября завершился прием заявок на семнадцатый по счету конкурс фонда. 9 458 некоммерческих организаций из 88 регионов страны представили свои инициативы (кроме Чукотского автономного округа). 10 827 проектов подано на первый конкурс президентских грантов 2024 года, 47 проектов подано из четырех новых регионов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в топ-3 популярных грантовых направлений по количеству инициатив вошли охрана здоровья граждан, социальное обслуживание, а также защита граждан и сохранение исторической памяти. "В основном заявители запросили гранты до 1 млн рублей (5 045 инициатив - 46,6%) и на сумму от 1 до 5 млн рублей (4 805 поданных проектов - 44,4%)", - сообщили в фонде.

Победители конкурса будут определены в январе 2024 года. Финансирование поддержанных инициатив начнется с 1 февраля 2024 года.