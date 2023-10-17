Мурашко заявил, что Россия преодолела снижение продолжительности жизни из-за пандемии

Согласно данным Росстата, в целом по стране она достигла 73,4 года, отметил глава Минздрава

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Снижение ожидаемой продолжительности жизни, наблюдавшееся во время пандемии, восполнено и преодолено. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании форума "Здравоохранение Сибири - 2023".

"По оперативным данным Росстата в 2023 [году], в целом по стране ожидаемая продолжительность жизни достигла 73,4 года, а в СФО [Сибирском федеральном округе] - 71 год. Таким образом, опережающими темпами было преодолено и восполнено значительное снижение за время пандемии новой коронавирусной инфекции", - сказал он.

В 2021 году Мурашко заявлял, что ожидаемая продолжительность жизни в России из-за распространения коронавируса снизилась. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что смертность в России выросла на 17,9% за 2020 год. По данным Росстата, население страны сократилось в 2020 году на 0,5 млн человек, до 145,2 млн. Последний раз подобное сокращение численности населения фиксировали 15 лет назад.

"Здравоохранение Сибири" - крупнейший федеральный проект медицинской тематики в регионах Сибири и Дальнего Востока. Ключевыми темами выставки-форума в 2023 году станут вопросы технического оснащения медицинских учреждений в условиях санкционных рисков, сервисное обслуживание и ремонт медицинского оборудования, вопросы локализации производства медицинских изделий в регионах России, а также импортозамещение в медицине и фармации.