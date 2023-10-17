Котяков сообщил, что соцконтракт в 2024 году охватит около 600 тыс. человек

Глава Минтруда напомнил, что в 2024 году на финансирование соцконтрактов предусмотрено почти 31,6 млрд рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Почти 200 тыс. россиян смогут заключить социальный контракт в 2024 году, общий охват с учетом членов семей составит около 600 тыс. человек. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В будущем году заключить федеральные контракты смогут более 196 тыс. наших граждан. Общий охват этим инструментом с учетом членов семей составит порядка 600 тыс. человек", - сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Котяков напомнил, что в 2024 году на финансирование соцконтрактов предусмотрено почти 31,6 млрд рублей.

С помощью соцконтракта можно преодолеть трудную жизненную ситуацию, найти работу, открыть свое дело или развивать личное подсобное хозяйство. Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых не достигает прожиточного минимума.