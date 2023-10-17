Умер телеведущий Сергей Сивохо

Ему было 54 года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Украинский телеведущий и бывший креативный продюсер студии "Квартал 95", художественным руководителем которой был нынешний президент Украины Владимир Зеленский, Сергей Сивохо умер на 55-м году жизни. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на пресс-службу шоумена.

По данным агентства РБК-Украина, о смерти Сивохо на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) также сообщила его близкая подруга Светлана Бердецкая. Информация о смерти Сивохо впервые появилась в СМИ в ночь на вторник. Однако позже она была опровергнута с указанием, что телеведущий жив, но находится в тяжелом состоянии.

Сергей Сивохо - актер, телеведущий, бывший креативный продюсер студии "Квартал 95". Уроженец Донецка, Сивохо в октябре 2019 года был назначен советником Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. На этом посту он разрабатывал проект "Национальная платформа примирения и единства", целью которого провозглашалось налаживание диалога с Донбассом. Однако презентация платформы 14 марта 2020 года в Киеве была сорвана украинскими националистами. Радикалы прервали выступления, обвинив организаторов платформы в "предательстве Украины и украинцев". Один из националистов толкнул и сбил с ног Сивохо, который был инициатором проекта.

После инцидента секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Сивохо не был уполномочен представлять официальную позицию Украины и что точка зрения советника на общественных началах может не совпадать с мнением секретаря СНБО. Вскоре Сивохо был уволен с должности.