Мурашко ожидает, что новый корпус томского онкодиспансера введут до конца года

Его строят в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выразил надежду, что строящийся хирургический корпус онкодиспансера в Томской области введут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом он сообщил на пленарном заседании форума "Здравоохранение Сибири - 2023".

"Продолжается строительство хирургического комплекса онкологического диспансера в Томской области. Надеюсь, что в этом году это завершится, и он будет введен в эксплуатацию", - сказал он.

Хирургический корпус онкодиспансера строится по национальному проекту "Здравоохранение". Девятиэтажный объект состоит из стационара на 120 коек и поликлинического отделения мощностью 200 посещений в смену. Стоимость проекта почти 4 млрд рублей. Корпус планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года. Затем сроки отложили до июля 2022 года. За срыв сроков подрядчик был оштрафован на 13,5 млн рублей. Летом 2022 года были возбуждены уголовные дела из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию.

Министр добавил, что за четыре года реализации проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в регионах СФО переоснащено 25 региональных медицинских организаций, поставлено более 2 тыс. единиц медицинских изделий. "В девяти субъектах открыт 61 центр амбулаторной онкологической помощи, к концу 2024 года будет функционировать более 70 таких центров", - добавил он.

"Здравоохранение Сибири" - крупнейший федеральный проект медицинской тематики в регионах Сибири и Дальнего Востока. Ключевыми темами выставки-форума в 2023 году станут вопросы технического оснащения медицинских учреждений в условиях санкционных рисков, сервисное обслуживание и ремонт медицинского оборудования, вопросы локализации производства медицинских изделий в регионах России, а также импортозамещение в медицине и фармации.