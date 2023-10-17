S7 запустит с 21 ноября прямой рейс между Иркутском и Омском

Он будет выполняться два раза в неделю на самолете Embraer 170

ТАСС, 17 октября. Прямой рейс авиакомпании S7 между Иркутском, популярным туристическим направлением для отдыха на Байкале, и Омском будет запущен с 21 ноября, сообщила пресс-служба компании. Он будет выполняться два раза в неделю на самолете Embraer 170.

"S7 Airlines c 21 ноября запускает прямые полеты по новому направлению авиакомпании - между Иркутском и Омском. Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и четвергам. Время в пути составит около 3,5 часа", - говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что благодаря новому рейсу жители Омска также смогут продолжить путешествие по другим городам Дальнего Востока и Сибири по маршрутной сети S7. По вторникам рейс из Иркутска будет вылетать в 21:40 (16:40 мск), в обратном направлении - в 23:50 (20:50 мск). По четвергам вылет в Омск в 15:15 (10:15 мск), в Иркутск - в 17:25 (14:25 мск).