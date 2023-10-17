Поезда будут останавливаться на станции Тестовская с 19 октября у деревянных платформ

Временные платформы оборудовали навесами для защиты от осадков и навигацией

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пригородные поезда начнут останавливаться на станции МЦД-1 Тестовская у временных деревянных платформ с 19 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"С 19 октября на остановочном пункте Тестовская Белорусского направления МЖД пригородные поезда, в том числе МЦД-1 будут останавливаться у временных деревянных платформ. Это необходимо для проведения работ по реконструкции пассажирской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что временные платформы оборудованы навесами для защиты от осадков, навигацией. Для перехода с одной платформы на другую возведен крытый временный мост из металлоконструкций. Выход в город организован с платформы на Москву.

"В ходе реконструкции на Тестовской будет возведено три новые платформы, с навесами на всю длину для защиты от осадков, у которых станут останавливаться поезда МЦД-1, дальние пригородные и экспрессы до Одинцово и Усово. Для прохода на платформы построят два подземных вестибюля, один из которых - со стороны Шмитовского проезда, будет обеспечивать удобный проход на станцию для жителей ближайших районов и пересадку на МЦК", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, спуски с платформ оборудуют эскалаторами и лифтами. Существующий тоннель станет транзитным.

"Параллельно на МЦД-1 ведется реконструкция остановочного пункта Беговая. Здесь построят три новые платформы для МЦД-1 и МЦД-4, а также конкорс, который будет интегрирован с метрополитеном. Благодаря этому пассажиры смогут совершать пересадку между двумя диаметрами и метро без выхода на улицу", - заключили в МЖД.