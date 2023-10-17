В парке им. Лужкова в Москве открыли выставку о благотворительном онлайн-сервисе

Экспозиция будет работать до 16 ноября

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Фотовыставка о благотворительном сервисе, который работает на официальном сайте мэра Москвы, открылась в столице. Увидеть экспозицию о некоммерческих организациях города и их подопечных можно в парке имени Юрия Лужкова до 16 ноября, сообщается на сайте мэра.

"В парке имени Юрия Лужкова открыли фотовыставку "Путеводитель добрых дел". Она приурочена к трехлетию работы благотворительного сервиса на портале mos.ru. <...> Как и на странице сервиса, в экспозиции представлены разные категории благополучателей: дети, взрослые, пожилые, семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, животные, а также экологические и научно-образовательные программы", - говорится в сообщении.

В экспозиции представлена работа таких фондов, как "Второе дыхание", "Жизнь в движении", "Цвет жизни". Желающие поддержать их подопечных могут отсканировать QR-код, размещенный на каждом изображении, и сделать перевод на любую сумму. Все собранные средства пойдут на программы благотворительных организаций.

"Благотворительный сервис на mos.ru создавался для взаимодействия неравнодушных москвичей и организаций, подопечным которых очень нужна поддержка. Сегодня мы можем с уверенностью заявить, что он отлично справляется с этой функцией: через него удалось собрать свыше 86 млн рублей на добрые дела", - приводятся в сообщении слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой.

Сервис был создан в 2020 году. Через него можно сделать пожертвование в один из представленных фондов или поддержать целую категорию программ. Он позволяет подключать автоматические ежемесячные платежи и создавать собственные сборы по праздничным случаям и без специальных причин. "Все организации-участники проекта регулярно публикуют отчеты о том, на что были потрачены собранные средства, а жертвователи получают ежеквартальные рассылки на свою электронную почту", - отмечается в публикации.