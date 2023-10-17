Мурашко заявил, что цифровые медицинские профили планируют запустить в 2024 году

Министр здравоохранения отметил, что в 14 пилотных регионах развернут единую систему персонифицированного учета медицинской помощи ОМС до конца года

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у всех застрахованных в системе ОМС россиян появятся цифровые профили в 2024 году. Об этом он сообщил на пленарном заседании форума "Здравоохранение Сибири - 2023".

"Перед нами стоит амбициозная задача до конца года развернуть единую систему персонифицированного учета медицинской помощи ОМС в 14 пилотных регионах, а в 2024 году сформировать в полном объеме цифровые медицинские профили для всех застрахованных и начать тиражирование системы индивидуального сопровождения для обеспечения полноценного функционирования цифровой профилактики на территории страны", - сказал он.

Мурашко подчеркнул, что управление показателями здоровья в проактивном режиме требует новых подходов. По его словам, на основе сформированных цифровых медицинских профилей уже создан сервис сопровождения застрахованных лиц, в котором выстроено более 700 тыс. маршрутов наблюдения пациентов с болезнями системы кровообращения.

"Здравоохранение Сибири" - крупнейший федеральный проект медицинской тематики в регионах Сибири и Дальнего Востока. Ключевыми темами выставки-форума в 2023 году станут вопросы технического оснащения медицинских учреждений в условиях санкционных рисков, сервисное обслуживание и ремонт медицинского оборудования, вопросы локализации производства медицинских изделий в регионах России, а также импортозамещение в медицине и фармации. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.