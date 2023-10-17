В Москве начали убирать с водоемов на зиму утиные домики

До конца ноября предстоит убрать 150 плавучих конструкций

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Утиные домики начали убирать на зимний период с городских водоемов в Москве, весной их вновь установят на прудах. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подъему на берег утиных домиков, расположенных на московских прудах. До конца ноября им предстоит убрать 150 плавучих конструкций. В октябре, когда температура воздуха в столице начинает понижаться, большинство городских уток улетает на юг. В это время специалисты поднимают на берег домики для птиц. Весной деревянные конструкции вернут на пруды, чтобы они могли снова служить островками безопасности для пернатых", - говорится в сообщении.

Зимой специалисты "Мосводостока" осмотрят каждый домик и при необходимости приведут его в порядок. Чаще всего ремонта требуют поврежденные плавучие платформы из пенопласта и покрытие крыш. "Все утиные домики поднимут из воды до появления льда на водоемах, так как морозы быстро разрушают их. В работах задействуют лодки и краны-манипуляторы - вес каждого домика составляет от 30 до 50 кг", - говорится в публикации.