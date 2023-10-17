В России заболеваемость ковидом выросла на 6,6% за неделю

Число госпитализаций увеличилось на 4%

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 6,6%, а число госпитализаций увеличилось на 4%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 51 регионе.

По данным штаба, за неделю выздоровели 15 872 человека, что на 2,6% меньше в сравнении с показателем неделей ранее, 43 человека умерли за этот период.

Всего с начала пандемии в России выявили 23 078 812 случаев заражения, 22 514 317 человек выздоровели, 400 145 пациентов умерли.