ВЦИОМ: половина россиян не хотели бы применения искусственного интеллекта в медицине

Вместе с тем 38% опрошенных американцев и 40% россиян полагают, что использование ИИ в здравоохранении в целях диагностики заболеваний приведет к улучшению здоровья пациентов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Около половины (49%) опрошенных россиян будут чувствовать дискомфорт в случае применения искусственного интеллекта (ИИ) в медицине для диагностики и лечения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), вопросы которого повторяют аналогичный опрос Исследовательского центра Пью (Pew Research Center) в США.

"Опросы ВЦИОМ и Pew показывают, что в российском и американском обществах пациенты больше будут чувствовать дискомфорт, чем комфорт, если врач будет полагаться на искусственный интеллект для диагностики заболеваний и рекомендации лечения. Такая ситуация оказалась бы неприятной для 49% россиян и 60% американцев, спокойно бы отнеслись к этому 40% и 39% соответственно", - говорится в исследовании.

Отмечается, что 38% опрошенных американцев и 40% россиян полагают, что использование ИИ в здравоохранении в целях диагностики заболеваний приведет к улучшению здоровья пациентов. При этом подчеркивается, что 33% американцев и 17% россиян высказали мнение, что это приведет к ухудшению здоровья пациентов.

Согласно результатам опроса, 44% россиян и 40% американцев считают, что использование ИИ положительно повлияет на проблему врачебных ошибок. Доля россиян, ответивших, что количество врачебных ошибок увеличится, составляет 16% (американцев - 27%).

По данным ВЦИОМ, 31% российских респондентов (против 22% граждан США) высказались, что ИИ положительно повлияет на безопасность персональных данных пациентов. О том, что ситуация ухудшится, говорили 20% россиян и 37% американцев.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 8 октября, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5% .