В Вологодской области ученики одной из школ досрочно уйдут на каникулы из-за пневмонии

В школе зафиксировано 19 заболевших

ТАСС, 17 октября. Ученики школы в селе Устье-Угольское Шекснинского района Вологодской области досрочно уйдут на каникулы с 19 октября из-за роста числа случаев пневмонии. В школе зафиксировано 19 заболевших, у одного ребенка пневмония вызвана ковидом, сообщил глава района Сергей Маров.

"Начальные классы Устье-Угольской перешли на дистанционку, количество заболевших превысило 10 человек. В основном здании заболеваемость также превысила норму. Сегодня принято решение, чтобы минимизировать издержки учебного процесса и снизить заболеваемость, перенести каникулы на 19-27 октября (9 дней) <…>. По всей Устье-Угольской школе, во всех классах уже 19 случаев пневмонии. Из них 12 детей не были привиты от гриппа. Сейчас проводятся лабораторные исследования для выяснения возбудителя пневмонии. У одного ребенка уже подтверждено: пневмония вызвана ковидом", - сообщил Маров на своей странице во "ВКонтакте".

Основная причина роста заболеваемости - уклонение от вакцинации, отметил глава района. По его данным, всего в школах района привито от гриппа 62% сотрудников и 64% детей, в детских садах - 81% сотрудников, 34% детей. В Устье-Угольской школе привито 26% сотрудников и 51% детей.

Как сообщили ТАСС в департаменте образования области, в здании начальной школы села Устье-Угольское 11 заболевших, в здании средней школы - 8. Всего в регионе 25 классов в 10 школах и одна группа в Череповецком лесомеханическом техникуме закрыты на карантин по ОРВИ.