Центры госуслуг и Главархив Москвы создали выставку о столичном профобразовании

Экспозиция посвящена истории столичной системы профессионального образования от реформ Петра I до современности

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Центры государственных услуг и Главное архивное управление (Главархив) Москвы подготовили выставку, посвященную истории столичного профессионального образования. Увидеть ее можно как в офисах "Мои документы", так и на сайте Главархива, сообщается на официальном портале мэра столицы.

"Офисы "Мои документы" совместно с Главархивом подготовили новую выставку "История профессионального образования" в рамках проекта "Москва - с заботой об истории". Экспозиция посвящена истории столичной системы профессионального образования от реформ Петра I до наших дней. Посмотреть выставку можно в 30 центрах госуслуг, а также в онлайн-формате на сайте Главархива", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители столицы узнают, как на рубеже XIV-XVI веков Москва стала центром формирования городских ремесел, как создавались токарные, плотницкие, швейные мастерские, а также развивалось ювелирное, иконное, переплетное дело. Экспозиция расскажет о работе Долгоруковского ремесленного училища, которое было открыто в честь десятилетия управления Москвой князем Юрием Долгоруким. В заведении преподавали грамоту и ремесла детям из бедных семей.

"Часть выставки посвящена рубежу XIX-XX столетий - времени, которое ознаменовалось величайшими научно-техническими открытиями: были созданы автомобили, паровозы, самолеты и многое другое, а имена отечественных изобретателей стали известны на весь мир. В 1910 году в Москве насчитывалось 112 учебных заведений среднего и низшего профессионального образования, в которых было 17 тысяч учащихся", - значится в публикации.

Благодаря видеозаписям горожане узнают о советской системе подготовки кадров после Октябрьской революции, развитии стахановского движения, подвигах рабочих в годы Великой Отечественной войны, а также о том, какой вклад учащиеся профессионально-технической школы внесли в подготовку к полету Юрия Гагарина в космос. Изучить экспозицию можно в офисах "Мои документы", районные центры работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00, а флагманы - с 10:00 до 22:00.