"Мосгаз" открыл прием заявок на всероссийский фестиваль юных талантов

В конкурсе могут принять участие дети от 7 до 18 лет из всех регионов России

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Юные вокалисты и художники могут подать заявку на участие в XII всероссийском фестивале талантов, который проводит столичное предприятие "Мосгаз". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Начался прием заявок на всероссийский фестиваль юных талантов "Волшебная сила голубого потока - "Мосгаз" зажигает звезды". Принять в нем участие могут дети от 7 до 18 лет из всех регионов страны. Первый этап конкурса проходит в заочном формате, а сами заявки подаются в электронной форме через личный кабинет участника. Фестиваль проводится по двум направлениям - это вокальный конкурс "Мосгаз" зажигает звезды" и конкурс юных художников "Волшебная сила голубого потока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победителей-вокалистов определят в номинациях "Академический вокал", "Эстрадный вокал" и "Народный вокал". Участники этого направления разделены на три возрастные группы: от 8 до 11 лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Заявки принимаются до 15 февраля 2024 года. По видеовыступлениям исполнителей жюри заочного этапа выберет лучших и пригласит их на очный тур конкурса, который пройдет в Москве. Темой вокального конкурса стали отечественные песни ХХ века.

Художественный конкурс проводится в традиционных номинациях: "Мир моего дома", "Будни и праздники газовой службы", "Вечный огонь - вечная память". Его участники также разделены по возрастным категориям: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Прием заявок завершится 2 февраля, результаты конкурса станут известны до конца месяца.

Фестиваль "Волшебная сила голубого потока - "Мосгаз" зажигает звезды" - это благотворительный проект "Мосгаза", который проводится при поддержке столичного комплекса городского хозяйства. В организационный комитет фестиваля входят народный художник России Никас Сафронов, народный артист РСФСР Лев Лещенко, народная артистка РСФСР Анна Шатилова, гендиректор "Мосгаза" Гасан Гасангаджиев и лауреат международных конкурсов, пианист Лука Сафронов.