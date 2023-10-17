Минтруд сообщил о наличии ампутаций у более половины признанных инвалидами бойцов СВО

При этом, как уточнил замглавы ведомства Алексей Вовченко, доля ампутаций верхних конечностей составляет около 20%

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более половины установленных медико-социальной экспертизой случаев инвалидности среди участников специальной военной операции связаны с ампутацией конечностей, сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

"Признаны инвалидами с ампутацией конечностей порядка 54% от всех освидетельствованных. Это действительно такая яркая проблема, это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией, конечно, нет. Потому что основные причины для основного количества инвалидов, связанных с ампутации конечностей, это диабет, это старческие нарушения, это сосудистые отклонения, это люди в возрасте <...> Здесь, конечно, это молодой возраст", - сказал замминистра на круглом столе в Совете Федерации на тему "Комплексная реабилитация участников специальной военной операции, получивших увечья или заболевания в ходе выполнения боевых задач".

Вовченко уточнил, что доля ампутаций верхних конечностей составляет около 20%, что также "беспрецедентно высокая доля". "У нас из всех освидетельствованных участников, 84% [имеют] рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации. Причем всеми типами, это не только протезы, это коляски различных типов, это и специальная одежда, ортопедическая обувь. Весь тот необходимый набор, который положен, по индивидуальной программе реабилитации и абилитации, уже эти назначения идут", - добавил он.

Замминистра также отметил, что более 80% участников СВО проходят освидетельствование в трех регионах России - Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.