В ЛНР в 2024 году заработают электронные дневники и журналы

Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов отметил, что у каждого региона будет свое название информационной системы, в республике она получит название "Террикон"

ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Министерство образования и науки Луганской Народной Республики (ЛНР) начало в тестовом режиме внедрять электронные дневники и журналы в школах региона. Об этом сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

По его словам, информационной системой со всеми новыми регионами РФ поделилась Псковская область. "Все эти модули [информационной системы] <…> тестово будут внедряться до конца 2023 года, то есть сейчас уже, <…> ну и полноценное внедрение будет с 1 сентября - со следующего учебного года. <…> Для родителей - это знакомые всем электронные дневники, электронные журналы, контроль посещаемости. Это возможность записать ребенка в детский сад через Госуслуги. Это возможность записаться в школу. Для преподавателей и педагогов - это библиотека информационного контента, конструктор учебных программ. То есть, личный кабинет педагога с большим количеством методической поддержки. Для школьников - это понятный календарь событий, расписание, верифицированный образовательный контент", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале правительства ЛНР.

Кусов отметил, что у каждого региона будет свое название информационной системы, в ЛНР она получит название "Террикон".