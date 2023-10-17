Москалькова заявила о снижении числа жалоб на медицину в 2023 году

Омбудсмен отметила, что "это результат эффективной политики государства"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Количество обращений к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по вопросам охраны здоровья снизилось в 2023 году, по мнению омбудсмена, это связано с эффективной государственной политикой в данной сфере.

"Ежегодно в мой адрес поступает порядка 2 тыс. обращений по вопросам охраны здоровья. Мы отмечаем тенденцию к снижению жалоб в этой категории. Считаем, что это результат эффективной политики государства в этой сфере", - сказала Москалькова на заседании Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО) на тему защиты прав человека в области охраны здоровья и медицинской помощи.

Как следует из представленной омбудсменом информации, за девять месяцев 2023 года к ней поступило 1 904 обращения по вопросам медицины, в то время как в аналогичном периоде 2022 года их было 2 217. Москалькова сообщила, что по результатам рассмотрения указанных обращений в 2023 году были восстановлены права на охрану здоровья порядка 800 человек.

Евразийский пльянс омбудсменов создан в 2017 году для развития единого пространства защиты прав человека в Евразии. За это время многое сделано в области правового просвещения, оказания взаимной помощи гражданам государств - членов ЕАО, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Все члены ЕАО обладают уникальными практиками правозащиты, что придает высокий уровень эффективности коммуникаций, а также служит консолидации альянса и укреплению международного гуманитарного сотрудничества.