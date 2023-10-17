Более 500 млн рублей выделят в ДНР на модернизацию систем водоснабжения

В первую очередь власти планируют реконструировать подземный источник и систему водоснабжения поселка Холодная Балка вблизи Макеевки

ДОНЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) выделят более 500 млн рублей на модернизацию систем водоснабжения региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Евгений Солнцев.

"На внеочередном заседании правительства определили ближайшие мероприятия по модернизации системы водоснабжения на территории республики. Их три. <…> На эти цели выделим из республиканского бюджета более полумиллиарда рублей", - написал Солнцев.

В первую очередь власти планируют реконструировать подземный источник и систему водоснабжения поселка Холодная Балка вблизи Макеевки. Это позволит обеспечить питьевой водой шесть с половиной тысяч граждан. Кроме того, планируется бурение дополнительной скважины на площадке подземного водозабора в городе Комсомольское. Это позволит улучшить качество воды в домах почти 12 тысяч человек. Также одной из основных задач станет реконструкция и чистка Ольховского водохранилища восточнее поселка Зуевка. В результате получится увеличить объем и улучшить качество подаваемого питьевого водоснабжения для жителей сразу трех городов - Харцызска, Иловайска и Зугрэса.