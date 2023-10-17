Москалькова заявила о недопустимости попадания лекарств под санкции

По словам омбудсмена, люди сообщают, что из аптек исчезают некоторые лекарственные препараты

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Лекарственные препараты никогда не должны попадать в санкционные списки. Это подчеркнула уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО) на тему защиты прав человека в области охраны здоровья и медицинской помощи.

"Сегодня не только Россия, но и много других стран находятся под санкциями. Наши граждане сообщают, что из аптек исчезает целый ряд лекарственных препаратов, они связывают это с санкциями коллективного Запада. Полагаю, что лекарства никогда не должны включаться в санкционные списки", - сказала Москалькова.

Евразийский альянс омбудсменов создан в 2017 году для развития единого пространства защиты прав человека в Евразии. Кроме постоянных членов ЕАО (Армении, Ирана, Монголии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Узбекистана, России, Таджикистана) в качестве наблюдателей в заседании принимают участие омбудсмены Азербайджана, Туркменистана, Турции, Мали, Малави, представители от Белоруссии.