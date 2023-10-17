Минздрав ЛНР получил почти 52 тыс. вакцин от гриппа для детей

Глава ведомства Наталья Пащенко отметила, что для прохождения иммунизации жители региона могут "обратиться в лечебное учреждение по месту жительства"

ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики (ЛНР) получило почти 52 тыс. доз противогриппозной вакцины для детей. Об этом ообщила в Telegram-канале глава ведомства Наталия Пащенко.

"Министерством здравоохранения ЛНР получено и распределено по учреждениям 51 680 доз трехвалентной противогриппозной вакцины "Совигрипп" для проведения иммунизации детского населения от гриппа подтипа А (H1N1, H3N2) и подтипа В в преддверии эпидсезона по острым респираторным вирусным заболеваниям 2023 - 2024 годов", - написала она.

Пащенко отметила, что для прохождения иммунизации жители ЛНР могут "обратиться в лечебное учреждение по месту жительства".