В ЛНР более 280 тыс. жителей получили пенсию по законодательству РФ

Заявления о пересмотре пенсий подали свыше 317 тыс. человек

ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Более 280 тыс. жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) пересчитали пенсии по российскому законодательству, сообщила пресс-служба правительства республики.

"В Луганской Народной Республике по российскому законодательству назначено 280 824 пенсии", - говорится в сообщении.

С 1 марта заявления о пересмотре пенсий в клиентские службы Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону подали больше 317 тыс. жителей региона.

1 марта управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по ЛНР Татьяна Васильева сообщала, что в республике начался прием заявлений на пересмотр пенсий, процедура продлится до 29 февраля 2024 года.

17 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях пенсионного обеспечения граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, он вступил в силу 1 марта. Согласно документу, пенсии будут начислять в заявительном порядке, а необходимые для назначения таких выплат документы на украинском языке примут без перевода. Если после перерасчета размер российской пенсии окажется меньше выплат, которые гражданин получал ранее, то к такой пенсии установят доплату в размере соответствующей разницы.