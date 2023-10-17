МИД РФ призвал государства подтвердить приверженность Всеобщей декларации прав человека

Как отметили в ведомстве, документ направлен на то, чтобы сблизить страны

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Все государства, подписавшие Всеобщую декларацию прав человека, должны снова подтвердить приверженность документу. Об этом заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев на VIII заседании Евразийского альянса омбудсменов.

"Основные проблемы, как нам кажется, в нынешнем международном сотрудничестве в правозащитной сфере связаны как раз не с тем, что записано во Всеобщей декларации прав человека, а с тем, как отдельные государства в своих узкополитических, узкоконъюнктурных интересах пытаются переиначить этот документ. Поэтому в год 75-летия декларации крайне важно переподтвердить значимость этого документа и еще раз заявить о том, что государства полностью привержены духу и букве Всеобщей декларации прав человека", - сказал дипломат.

Если открыть текст документа и внимательно с ним ознакомиться, то можно увидеть, что он направлен на то, чтобы сблизить страны, отметил Лукьянцев. "В нем нет никаких элементов, которые бы разъединяли государства", - добавил он.