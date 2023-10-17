Бахрейн стал десятым членом Евразийского альянса омбудсменов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что национальные правозащитные институты Москвы и Манамы связывают "тесные узы сотрудничества"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Члены Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО) поддержали вступление в организацию Бахрейна, который стал десятым участником ЕАО. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Евразийского альянса омбудсменов.

"По заявке, представленной нам нашим коллегой, председателем национального института по правам человека Королевства Бахрейн господином [Али Ахмедом] Аль-Дерази, были направлены все необходимые материалы, и вы положительно высказались за его вступление в Евразийский альянс омбудсменов", - сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая сейчас является председателем ЕАО.

Она отметила, что национальные правозащитные институты России и Бахрейна связывают "тесные узы сотрудничества", между странами действует двусторонний меморандум о взаимопонимании, предусматривающий рассмотрение обращений граждан двух государств, совместное участие в правозащитных мероприятиях и просветительскую деятельность.

Евразийский Альянс омбудсменов был основан в 2017 году. Его постоянными членами являются Армения, Иран, Казахстан, Киргизия, Монголия, Россия, Сербия, Узбекистан и Таджикистан.