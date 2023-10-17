В центре Одессы вандалы облили краской Александровскую колонну

Она находится в парке имени Тараса Шевченко

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Неизвестные облили розовой краской Александровскую колонну в парке имени Тараса Шевченко в центре Одессы. Об этом сообщило местное издание "Думская", опубликовав соответствующие фотографии.

Монумент был сооружен в 1891 году на месте, где в 1875 году городские власти принимали российского императора Александра II. Памятник представлял собой колонну весом около 13 тонн из лабрадора на высоком пьедестале из красного гранита. На ней размещалась мемориальная доска с надписью "Александру II благодарная Одесса". Выше этой плиты находился медальон из белого мрамора с портретом императора, а над ним - бронзовые корона, скипетр, меч и жезл. В 1954 году памятник перестроили, посвятив 300-летию воссоединения Украины с Россией. В первоначальном виде восстановлен в 2012 году по инициативе занимавшего тогда пост мэра Одессы Алексея Костусева.

На Украине в последнее время систематически совершаются акты вандализма в отношении памятников, связанных с Россией. Борьбу с памятниками советским и российским деятелям в стране начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников.