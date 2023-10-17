Число посещающих Монголию россиян с начала 2023 года удвоилось

Страну посетили 486 тыс. граждан РФ, сообщил Национальный комитет статистики

УЛАН-БАТОР, 17 октября. /ТАСС/. Число туристов, въехавших в Монголию за девять месяцев 2023 года, увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 486 тыс., из них более 67% составили граждане РФ. Об этом сообщил Национальный комитет статистики страны.

"Наша страна за прошедшие девять месяцев приняла на 275 тыс., или в 2,3 раза больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Россия продолжает лидировать в тройке стран, откуда в Монголию прибывает наибольшее число туристов. Из них 327 тыс. человек, или 67,3% составили россияне", - сообщили в статистическом ведомстве.

По его информации, значительно отстают от россиян по числу туристов в Монголии жители Южной Кореи, Китая и Японии. При этом российские туристы, в отличие от других иностранцев в Монголии, любят путешествовать по стране на своих машинах, предпочитают активный отдых с семьями и небольшими группами.

Многие граждане РФ выбирают Монголию как транзитную страну для вылетов в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА). Жители российского Дальнего Востока и Сибири также часто летают через Улан-Батор в Турцию и Германию.

"После закрытия летнего сезона у нас становится заметно меньше туристов из теплых стран ЮВА. Но почти не спадает турпоток из России, особенно приграничных республик. У нас с ними во многом одинаковый климат, язык и традиции. Поэтому оттуда часто заказывают паломнические туры по святым местам. Россиян не пугает бездорожье в удаленных аймаках (регионах), куда ездят в осенние туры на рыбалку или охоту", - рассказал корреспонденту ТАСС представитель одного из монгольских туроператоров Амарын Долгуун.

Власти страны объявили период с 2023 по 2025 год "временем посещения Монголии". В рамках кампании "Добро пожаловать в Монголию" поставлена цель за 2023 год принять 1 млн туристов.