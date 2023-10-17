Вильфанд сообщил, что порывы ветра в Поволжье будут достигать почти ураганных значений

В некоторых субъектах он сохранится 18 октября

ТАСС, 17 октября. Ветер со скоростью до 27-30 м/с прогнозируется в Пензенской, Саратовской областях, Татарстане и других регионах Приволжского федерального округа во вторник. В некоторых субъектах он сохранится и 18 октября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Порывы ветра от 33 м/с считаются ураганом.

"Ситуация в Приволжском федеральном округе осложняется все время. По последним данным, в Чувашии будут сильные осадки и ветер до 30 м/с, в Саратовской, Пензенской областях - до 26 м/с, в Татарстане и Ульяновской области - до 28 м/с, в Оренбургской области - до 27 м/с, в Нижегородской области - сильные дожди и ветер до 30 м/с. В большинстве регионов округа сильный ветер будет до конца дня. Такие показатели близки к урагану", - сказал Вильфанд.

По его словам, в Чувашии, Татарстане и Ульяновской области сильный ветер сохранится 18 октября.