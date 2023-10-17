Дом в Ейске, поврежденный при крушении самолета, полностью восстановят в декабре

До конца декабря будут продолжаться общедомовые работы, ремонт в подъездах и благоустройство прилегающей территории

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы в доме, поврежденном при крушении самолета в Ейске в октябре прошлого года, будут завершены во второй половине декабря 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

"Пока идет завершение аварийно-восстановительных работ, которые будут закончены во второй половине декабря. Ключи от квартир планируется передать первого ноября, жильцы будут заниматься ремонтом", - говорится в сообщении. Уточняется, что жильцам на эти цели выданы компенсации.

Как уточнили в администрации, кладка несущих строительных конструкций выполнена в полном объеме, ведутся работы по устройству кровельного покрытия в подъездах. Также установлены окна на всех этажах, ведется монтаж входных дверей с третьего по седьмой этаж. "На верхних этажах дома продолжается прокладка внутридомовых инженерных сетей, обеспечивающих подачу холодной и горячей воды, а также тепло- и электроснабжения. Также устанавливаются лифты, ограждения, полы дома застилают керамической плиткой", - добавили в пресс-службе администрации.

До конца декабря будут продолжаться общедомовые работы, ремонт в подъездах и благоустройство прилегающей территории.

В годовщину катастрофы в Ейске состоялась панихида и другие памятные мероприятия по погибшим в результате крушения жителям. "Сегодня утром в Свято-Преображенском храме прошла панихида по погибшим. Также представители исполнительной власти района и города, депутатского корпуса, духовенство, жители Ейска возложили цветы к импровизированному мемориалу, куда в прошлом году ейчане приносили цветы, свечи, игрушки", - рассказали в администрации.

17 октября 2022 года во дворе жилой многоэтажки в Ейске упал военный самолет Су-34, произошел пожар. В результате ЧП погибли 16 человек, еще 43 пострадали. В пострадавшей девятиэтажке были полностью демонтированы четыре подъезда, жильцов расселили до полного окончания работ.