Путин прибыл на прием глав делегаций - участников форума "Один пояс - один путь"

Основные мероприятия форума пройдут 18 октября

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием глав делегаций - участников форума "Один пояс - один путь". Трансляцию ведет Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось, что в форуме участвуют руководители более 20 государств. Со всеми ними, а также с представителями других делегаций председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань проводят официальную встречу. На ней присутствуют и руководители международных организаций, в частности, генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилма Руссефф.

Перед началом встречи по традиции состоялась церемония общего фотографирования. Путин на ней занял место по правую руку от хозяина саммита - Си Цзиньпина. А до этого, сразу по прибытии, российский президент поприветствовал лидера КНР рукопожатием и обменялся с ним несколькими репликами.

С другой стороны от Путина встал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - они с президентом РФ тоже успели коротко переговорить перед началом церемонии.

О визите

Утром Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. В Пекине российский лидер пробудет два дня - 17 и 18 октября.

Основные мероприятия форума пройдут 18 октября в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Путин примет участие в церемонии его открытия. Также в среду состоятся российско-китайские переговоры, после чего Путин продолжит серию двусторонних встреч на полях форума.

Инициативу "Один пояс - один путь" в 2013 году предложил Си Цзиньпин. Она объединяет два проекта - "Экономический пояс Шелкового пути", включающий несколько экономических коридоров, и "Морской Шелковый путь XXI века". Инициативу поддержало 150 стран. Она должна соединить Китай со странами Европы, Центральной Азии и Африки и активизировать международные торгово-инвестиционные проекты.