Полиция проверяет статью Суркова на предмет соблюдения законодательства России

Не уточняется, какие именно положения статьи вызвали вопросы у заявителя

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проводят проверку статьи бывшего помощника президента России Владислава Суркова на предмет соблюдения российского законодательства. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в полицию поступило заявление с просьбой провести проверку статьи Суркова "Рождение Севера".

"По данному факту сотрудники полиции проводят доследственную проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ (на наличие или отсутствие признаков состава преступления)", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, какие именно положения статьи вызвали вопросы у заявителя.

Ранее о проверке со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал Baza.

Статья "Рождение Севера" опубликована в издании "Актуальные комментарии" в конце сентября текущего года. В ней Сурков рассуждает о сближении США, Европы и России, в результате которого последняя займет лидирующую позицию.