Источник в РПЦ назвал решение Кураева покинуть Россию "во многом предсказуемым"

Все, что в последнее время писал и делал экс-протодиакон, "дистанцировало его как от Русской церкви, в которой он являлся клириком долгое время, так и от большинства российского общества", заявил источник в церкви

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Решение бывшего протодиакона Андрея Кураева покинуть Россию было "во многом предсказуемо", в последнее время он явно дистанцировался от Русской православной церкви, в его действиях не было "ни любви, ни уважения к своим соотечественникам". Об этом сообщил ТАСС источник в РПЦ.

Бывший протодиакон и блогер Кураев, лишенный сана Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, объявил о своем решении уехать из России в Чехию, где он жил в детстве несколько лет и где намерен продолжать "писать, говорить и читать лекции".

"Решение этого запрещенного священнослужителя покинуть Россию было во многом предсказуемо, потому что все, что писал и делал отец Андрей Кураев в последнее время, дистанцировало его как от Русской церкви, в которой он являлся клириком долгое время, так и от большинства российского общества, для которого, на наш взгляд, были неприемлемы циничная позиция отца Андрея, в которой не было ни любви, ни уважения к своим соотечественникам", - сказал источник.

Епархиальный суд ранее принял решение лишить Кураева сана за опубликованное в блоге оскорбление умершего 21 апреля 2020 года от ковида протоиерея Александра Агейкина, а также за "признаки хулы на церковь" в ряде его заявлений. В апреле 2021 года патриарх Кирилл утвердил лишение Кураева сана, но ввел мораторий на издание соответствующего указа "на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, который был избран им в свое время".

В апреле 2023 года патриарх Кирилл лишил Кураева священного сана. В указе предстоятеля РПЦ говорилось о том, что за время, прошедшее с наложения патриаршего моратория на соответствующее решение Епархиального суда Москвы в отношении Кураева, он не проявил "ни на словах, ни в делах признаков покаяния" и "не прекратил свою деструктивную деятельность". Кураев является активным блогером, он ведет свой дневник в "Живом журнале", а также аккаунты на других ресурсах.