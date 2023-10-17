Три рейса ушли на запасной аэродром из-за непогоды в Нижнем Новгороде

Еще два рейса задержаны

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Три авиарейса отправлены на запасной аэродром из-за непогоды в Нижнем Новгороде, еще два задержаны, сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта имени В. П. Чкалова.

"В настоящее время из-за погодных условий в Нижнем Новгороде три рейса ушли на запасной [аэродром]: "Россия" - из Санкт-Петербурга, "Аэрофлот" - из Антальи, "Сибирь" - из Москвы. Соответственно, обратные рейсы в эти города будут задержаны", - сказали в пресс-службе.

Задержаны на вылет еще два рейса: из Нижнего Новгорода в Москву и Санкт-Петербург. "В расчистке аэродрома задействована вся снегоуборочная техника. Аэропорт продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний", - отметили в аэропорту.

Снег в Нижнем Новгороде выпал днем во вторник, он сопровождался сильными порывами ветра. На данный момент осадки продолжаются.