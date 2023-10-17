В "Защитниках Отечества" считают, что комплексная реабилитация ветеранов СВО не работает

Нуждающиеся в протезировании ветераны не обучены пользоваться протезами, а высокофункциональные протезы не включены в перечень средств реабилитации, отметила председатель фонда Анна Цивилева

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Система комплексной реабилитации участников СВО в России пока не работает, нуждающиеся в протезировании ветераны не обучены пользоваться протезами, а высокофункциональные протезы не включены в перечень средств реабилитации, которые может закупать фонд "Защитники Отечества". Об этом заявила председатель фонда Анна Цивилева на круглом столе в Совете Федерации.

"Попечительским советом фонда высокофункциональные протезы не были включены в перечень технических средств реабилитации, закупаемых нами. Сейчас средства, находящиеся в распоряжении фонда, я имею в виду денежные средства, могут быть направлены только на закупку конкретных моделей спортивных протезов и колясок. Для решения этой задачи требуется обращение, наверное, сенаторов, Министерства труда и социальной защиты РФ, чтобы внести в перечень высокофункциональные протезы", - сказала она на круглом столе в Совете Федерации "Комплексная реабилитация участников СВО, получивших увечья или заболевания в ходе выполнения боевых задач".

Она отметила, что, согласно указу президента РФ, фонд должен обеспечивать подопечных современными высокофункциональными протезами конечностей. Средства на эти цели в бюджете фонда заложены, их достаточно.

По ее словам, само по себе наличие у ветерана с инвалидностью высокотехнологичного протеза также не дает полного восстановления утраченной функции. "Многие ветераны, которые сегодня получают протезы, не могут ими пользоваться частично или полностью, ввиду отсутствия реабилитации и обучения <...>. Я лично встречалась с ребятами, которые получили протезы по линии Социального фонда России, Министерства обороны или приобрели их самостоятельно через благотворительные фонды. К сожалению, многие из них не умеют пользоваться <...>, поэтому система комплексной реабилитации на сегодняшний день практически не работает", - пояснила председатель фонда.

Также Цивилева обратила внимание на проблему того, что ветераны СВО встают в общую очередь протезирования. "Мы сталкиваемся с такой ситуацией, что они не могут быть протезированы по году, и они, в общем-то, лишены этой возможности, а при этом утрачивается функционал, утрачивается социализация этого человека. На мой взгляд, это как раз не приоритетное отношение к нашим ветеранам", - считает она.

Кроме того, Цивилева призвала наделить фонд полномочиями по обеспечению санаторно-курортным лечением ветеранов СВО, "хотя бы имеющих тяжелую степень инвалидности".

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который должен заняться оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих.