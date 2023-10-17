17 октября, 11:40

Суд в Москве рассмотрит протокол на Максима Галкина за нарушение закона об иноагентах

Максим Галкин . Сергей Бобылев/ ТАСС
Максим Галкин
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Телеведущему может грозить штраф до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Головинский суд Москвы получил протокол о нарушении закона об иноагентах телеведущим Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступил протокол в отношении Галкина, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказали в суде.

Галкину может грозить штраф до 50 тыс. рублей. Вмененный состав предусматривает ответственность за непредоставление сведений о деятельности иноагента.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в список физических лиц - иноагентов. В обосновании этого решения в отношении артиста указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - Украина. Галкин покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. В начале января в интернете было опубликовано видео с концерта в Дубае, на котором Галкин произносит лозунг украинских националистов. 

Теги:
Россия
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