ОНФ и шахматист Карякин передали бойцам СВО амуницию на сумму более 31 млн рублей

В пресс-службе движения сообщили, что на передовую отправлено 46 квадрокоптеров различных модификаций, 15 средств радиоэлектронной борьбы, зарядные устройства, аккумуляторы, 28 тепловизионных прицелов и 3 тепловизионных бинокля, программное обеспечение для средств связи и другое оборудование

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Народный фронт и член центрального штаба движения, гроссмейстер Сергей Карякин передали бойцам 752-го гвардейского мотострелкового полка и других частей, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации (СВО), амуницию и оборудование на сумму более 31 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе движения.

Сбор проходил с 6 августа, его куратором был Карякин.

"Неравнодушные россияне перечислили 32 039 538 рублей для бойцов 752-й гвардейского мотострелкового полка и других частей, выполняющих боевые задачи на линии боевого соприкосновения. Из этих денег уже закуплено и доставлено бойцам необходимое оборудование и амуниция на сумму 31 932 134 рубля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на передовую отправлено 46 квадрокоптеров различных модификаций, 15 средств радиоэлектронной борьбы, зарядные устройства, аккумуляторы, 28 тепловизионных прицелов и 3 тепловизионных бинокля, программное обеспечение для средств связи и другое оборудование необходимое для осуществления боевых задач.

Как пояснил Карякин, сейчас основная цель сбора - обеспечить военнослужащих грузовиками повышенной проходимости, запчастями и ремкомплектами к ним. "Я часто бываю на линии боевого соприкосновения, общаюсь с военнослужащими, узнаю, как им можно помочь, что нужно, чтобы приблизить нашу победу. Сейчас бойцам очень нужны автомобили повышенной проходимости, которые не боятся грязи и распутицы", - приводит пресс-служба слова гроссмейстера.

Оказать посильную помощь бойцам на передовой и ознакомиться с подробной информацией о проекте, направленном на помощь военным подразделениям, можно на сайте "Все для победы!".