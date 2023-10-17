Более 11 тыс. жителей Подмосковья проголосовали за строительство тротуаров на дорогах

По итогам голосования тротуары, получившие наибольшую поддержку от жителей области, будут включены в программу строительства на 2024 год

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Свыше 11 тыс. жителей Московской области выразили свое мнение в опросе по строительству тротуаров на региональных дорогах на будущий год. Принять участие в голосовании можно на портале "Добродел" до конца октября, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В начале октября на портале "Добродел" стартовало голосование за строительство тротуаров на региональных дорогах в 2024 году. <...> За две недели свой выбор сделали более 11 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что принять участие в голосовании можно до 31 октября. Один пользователь может предложить только одну дорогу для строительства тротуара, выбрав ее на интерактивной карте.

"Самыми активными участниками стали жители Орехово-Зуева - 1 094 голоса, Раменского - 1 087, Солнечногорска - 830, Коломны - 823 и Ступино - 646. По итогам голосования тротуары, получившие наибольшую поддержку от жителей области, будут включены в программу строительства на 2024 год", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.