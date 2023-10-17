В Ереване заявили о готовности обменять с Баку пленных по принципу "всех на всех"

Армения также готова сотрудничать для проведения разминирования, сообщил премьер-министр Никол Пашинян

СТРАСБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Армения готова произвести обмен пленными с Азербайджаном по принципу "всех на всех", а также сотрудничать для проведения разминирования. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы также готовы к принципу освобождения всех пленных, задержанных и удерживаемых лиц [по принципу] "всех на всех", а также готовы тесно сотрудничать в выяснении судьбы пропавших без вести лиц. 1 016 граждан Армении на данный момент считаются пропавшими без вести. Мы готовы сотрудничать в вопросе разминирования. Хочу подчеркнуть, что в 2021 году Армения получила от Нагорного Карабаха и передала Азербайджану все карты минных полей, находящиеся в распоряжении армянской стороны. Мы сделали это без предварительных условий, как выражение доброй воли, но, к сожалению, Азербайджан воспринял это не как шаг к миру, а как возможность усилить свою агрессивную риторику в отношении Армении", - сказал он, выступая на заседании Европарламента.

Власти Армении заявляют, что, несмотря на трехстороннее заявление лидеров Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года, Азербайджан продолжает удерживать десятки военнопленных, а также гражданских и военных, арестованных на границе Армении и в Нагорном Карабахе, в том числе бывших президентов и других высокопоставленных чиновников непризнанной республики.