МИД Швеции порекомендовал подданным страны быть осторожными за рубежом

По данным ведомства, шведам стоит быть бдительными после теракта в Брюсселе

СТОКГОЛЬМ, 17 октября. /ТАСС/. МИД Швеции порекомендовал находящимся за рубежом подданным страны соблюдать повышенную осторожность и быть бдительными после теракта в Брюсселе.

"В связи с тем, что в Брюсселе в результате террористического акта погибли двое шведов, шведов за рубежом призывают соблюдать повышенную осторожность и бдительность, а также прислушиваться к советам местных властей", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Шведам за границей также посоветовали записаться в список, куда вносят данные путешествующих, если они хотят, чтобы МИД или посольство смогли связаться с ними в случае серьезной кризисной ситуации в стране. Также рекомендовали загрузить приложение МИД, передающее уведомления для разных государств.

"Картина угроз Швеции и шведским интересам за рубежом уже возросла", - также пишет министерство.