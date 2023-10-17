Москалькова призвала МККК обеспечить медпомощь всем пострадавшим от боевых действий

Уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что нужно неукоснительно выполнять нормы международных документов, в частности Женевской конвенции о недопустимости неоказания медицинской помощи раненым и больным, попавшим в эти условия

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Международному комитету Красного Креста (МККК) с призывом активнее проводить работу по обеспечению медицинской помощью военнослужащих и мирных граждан, которые пострадали от боевых действий.

"Сегодня во время военных действий мне хотелось бы обратиться к Международному комитету Красного Креста [с просьбой] активнее проводить работу по обеспечению медицинской помощи военнослужащим, которые попадают в плен, мирным гражданам, которые становятся заложниками, [нужно] неукоснительно выполнять нормы международных документов, в частности Женевской конвенции о недопустимости неоказания медицинской помощи раненым и больным, попавшим в эти условия", - сказала Москалькова в ходе заседания Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО) на тему защиты прав человека в области охраны здоровья и медицинской помощи.