В Нижнем Новгороде возобновили движение троллейбусов

Движение прерывалось из-за упавшего на контактные провода дерева

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Движение нескольких троллейбусных маршрутов, прерванное ранее в результате непогоды, возобновлено в Нижнем Новгороде, сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

"Движение троллейбусов маршрутов №№ 4, 11, 12 возобновлено по утвержденным схемам", - говорится в сообщении.

Также в "Нижегородэлектротрансе" рассказали, что троллейбусы маршрута №15 возобновили работу. Ранее движение прерывалось из-за упавшего на контактные провода дерева.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области призвали жителей не разрешать в одиночку выходить на улицу детям, пожилым и больным людям. Также спасатели рекомендовали ограничить использование транспорта, по возможности воздержаться от поездок на летней резине.

Глава региона Глеб Никитин сообщил, что по его поручению провели совещание с муниципалитетами и профильными ведомствами. Со ссылкой на главное управление автодорог региона Никитин проинформировал, что на дорогах регионального значения работает более 160 единиц различной техники. "Прошу всех жителей региона не пользоваться без крайней необходимости личным транспортом, отложить дела, требующие поездок, до завершения непогоды", - добавил губернатор.

Снег в Нижнем Новгороде выпал днем во вторник, он сопровождался сильными порывами ветра. На данный момент осадки прекратились, передает корреспондент ТАСС.