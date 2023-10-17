Более 3 га земель в Подмосковье передали для строительства Южно-Лыткаринской дороги

Протяженность трассы составит 45 км

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Земельные участки общей площадью более 3 га передали из федеральной в областную собственность в Подмосковье для строительства дороги Солнцево - Бутово - Видное - Каширское шоссе - Молоково - Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный. Об этом сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"В рамках взаимодействия минимущества с территориальным управлением Росимущества в Московской области из федеральной в областную собственность передано 8 земельных участков общей площадью 3,2 га для строительства автомобильных дорог регионального значения Солнцево - Бутово - Видное - Каширское шоссе - Молоково - Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что Южно-Лыткаринская дорога обеспечит скоростное транспортное обслуживание жителей Ленинского округа, Лыткарина, Люберец и Балашихи. Ее протяженность составит 45 км. С вводом новой трассы транспортная доступность улучшится для 450 тыс. жителей региона.

"Это один из самых масштабных дорожных проектов, который реализуется у нас в Подмосковье. Почти за два года из федеральной собственности в областную мы приняли на баланс в общей сложности 169 земельных участков площадью более 220 га", - привели в тексте слова министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой.

Уточняется, что автодорога реализуется в рамках концессии между правительством Московской области и ООО "Лыткаринская платная дорога". Завершение работ запланировано на 2025 год.