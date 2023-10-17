Власти: капремонт стадиона в кубанской станице завершат раньше срока

С просьбой привести объект в порядок к губернатору на личном приеме обратился житель станицы

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт центрального стадиона "Атлант" в станице Брюховецкой Краснодарского края должен завершиться раньше намеченного срока - к концу текущего года. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации по итогам рабочей поездки губернатора Вениамина Кондратьева на объект.

"Работы ведут с опережением сроков - вместо следующего года их завершат уже в этом", - сказали в пресс-службе, напомнив, что средства на капремонт были выделены из краевого бюджета по программе развития физкультуры и спорта. С просьбой привести объект в порядок к губернатору на личном приеме в начале года обратился житель станицы.

"Важно создавать условия, чтобы подрастающее поколение гордилось своей малой Родиной, надо дать возможность реализоваться, найти себя, для этого создаем в районе целый спортивный кластер - чтобы каждый мог заниматься любимым видом спорта", - отметил Кондратьев, назвав проект "лучшей инвестицией в молодежь".

Ранее пресс-служба также сообщала, что до начала капитального ремонта на стадионе занимались легкой атлетикой, велоспортом, триатлоном, волейболом и футболом. Последний раз его обновляли в 2013 году. Глава региона же отмечал, что в настоящее время более половины жителей Кубани систематически занимаются физкультурой и спортом. "Для нас важно, чтобы они могли тренироваться в современных и комфортных условиях", - заключил Кондратьев.