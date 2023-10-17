В Калининграде начали строительство нового автодорожного моста

Его длина составит 386,7 м

КАЛИНИНГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Строительство нового автодорожного моста через реку Преголю длиной 386,7 м начали в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Специалисты группы "Бамтоннельстрой-мост" смонтировали на левом берегу реки Преголи первый блок сталежелезобетонного пролетного строения автодорожного моста", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также строители выполняют переустройство инженерных коммуникаций, возводят русловые опоры, производят усиление грунтов железобетонными сваями. Завершается сооружение одной подпорной стенки из пяти и выполняются научно-исследовательские археологические работы.

Автодорожный мост включает восемь опор и три пролетных строения. Центральный пролет является судоходным и выполнен в виде вертикально-подъемного разрезного цельнометаллического балочного пролетного строения, обеспечивающего подмостовой судоходный габарит шириной 50 м и высотой 28 м в поднятом положении.

Строительство сооружения ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Срок ввода объекта в эксплуатацию - октябрь 2025 года, уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Калининграда, которая выступает заказчиком строительства. Общая стоимость проекта более 14,6 млрд рублей.