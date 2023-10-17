В Подмосковье намерены утвердить минимальную зарплату на 2024 год в размере 21 тыс. рублей

Сейчас минимальный размер заработной платы в регионе составляет 19 тыс. рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минимальный размер заработной платы в Московской области в 2024 году планируют увеличить до 21 тыс. рублей. Это на 2 тыс. больше утвержденного размера оплаты труда на настоящее время, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Достигнуто соглашение о минимальной заработной плате в Московской области на 2024 год, которое предусматривает ее размер 21 тыс. рублей. Напомню, что минимальная зарплата сейчас 19 тыс. рублей", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе уточнили, что соглашение достигнуто между правительством региона, союзом "Московское областное объединение организаций профсоюзов" и объединениями работодателей Московской области.

В министерстве напомнили, что кроме федеральных учреждений, установленная минимальная заработная плата является обязательной для всех организаций в Подмосковье. Это означает, что работник, получивший меньше этой суммы, может пожаловаться в профсоюз или трудовую инспекцию.