17 октября, 12:43

В Херсонскую область доставили 56 школьных автобусов

По данным областного министерства образования и науки, потребность в транспорте для учащихся школ полностью удовлетворена

ГЕНИЧЕСК, 17 октября. /ТАСС/. Потребность Херсонской области в транспорте для школьников покрыта, в регион доставлено 56 автобусов. Об этом сообщается в Telegram-канале областного министерства образования и науки.

Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина в Херсонскую область было доставлено 48 новых транспортных средств.

"17 октября в область прибыли восемь комфортабельных автобусов прямо с конвейера Горьковского автозавода. <…> Таким образом, общее количество новых школьных автобусов достигло 56", - сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что потребность в транспорте для учащихся школ Херсонской области полностью удовлетворена. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияХерсонская область
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