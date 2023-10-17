За 12 лет в доход РФ и потерпевшим возмещено 762 млрд рублей ущерба от преступлений

По данным Следственного комитета, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 552 млрд рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Ущерб от преступлений в России за 12 лет составил 762 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"С момента создания Следственного комитета возвращено государству и потерпевшим 762 млрд рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 552 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Во вторник председатель СК Александр Бастрыкин в режиме видео-конференц-связи провел совещание по вопросам возмещения ущерба, причиненного преступлениями. По его словам, за восемь месяцев 2023 года в некоторых регионах не принималось достаточных мер для установления и возмещения ущерба. Причинами, не позволяющими это сделать, по его мнению, "являются несвоевременность принятия мер, направленных на установление материального статуса фигурантов, волокита и ненадлежащий контроль за организацией расследования со стороны руководителей, а также отсутствие взаимодействия с оперативными службами".

"Глава ведомства отметил, что в рамках противодействия коррупционным и экономическим преступлениям следует делать упор на неотложном поиске подлежащего аресту имущества, выявлении цепочек его сокрытия и лиц, к этому причастных. Кроме того, Бастрыкин подчеркнул, что по итогам года будут сделаны выводы об эффективности работы региональных следственных управлений в данной сфере", - заключили в СК.