Мишустин поручил развивать гибкую систему профессиональной переподготовки

Премьер-министр отметил, что лично встречал молодых людей, которые, работая на производствах или в технологических секторах, проходили переподготовку

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Гибкая система профессиональной переподготовки важна, чтобы людям было проще устроиться по востребованным специальностям, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин на стратсессии "Образование для рынка труда".

"Поскольку многим организациям компетентные работники требуются уже сейчас, необходимо создать гибкую систему профессиональной переподготовки и получения дополнительных навыков для всех граждан, чтобы у них было больше возможностей при трудоустройстве", - сказал глава кабмина.

Он отметил, что лично встречал молодых людей, которые, работая на производствах или в технологических секторах, проходили переподготовку. "Эта "настройка" привела их на очень важные направления работы, многие переквалифицировались из совсем других специальностей. Эта система работает, я вижу это, когда мы ездим по стране", - продолжил Мишустин.

Также он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил ежегодно совместно с предприятиями формировать пятилетний прогноз потребностей в кадрах, причем в разрезе конкретных регионов, отраслей и профессий. "Это будут сотрудники, благодаря которым продолжится качественная реализация наших национальных проектов и других очень важных программ. Для этого надо изменить подходы к определению в том числе контрольных цифр приема в наши колледжи и вузы исходя из запросов компаний", - подчеркнул премьер.

В числе прочего он обратил внимание на необходимость активнее ориентировать высшие и средние учебные учреждения на успешное трудоустройство выпускников, для этого нужно установить специальные ключевые показатели эффективности и составлять рейтинги учебных заведений.

На стратсессии Мишустин предложил обсудить все эти вопросы с учетом демографической тенденции и выработать взвешенные решения на предстоящие годы.