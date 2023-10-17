Демидовский завод представят на стенде Свердловской области на выставке "Россия"

Экспозиция познакомит с ведущим промышленными предприятиями региона, перспективными проектами в области здравоохранения и планами сделать область главным сухим портом страны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Свердловская область представит свой стенд в виде Демидовского завода на международной выставке-форуме "Россия". На площадке расскажут историю региона с самых первых заводов до современных промышленных достижений, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Демидовский лофт" - в таком образе будет представлен стенд Свердловской области на выставке "Россия". <...> Стенд расскажет о развитии региона через призму промышленности - от Демидовских заводов до современных и будущих научно-технических достижений. Внешний облик металлургического предприятия - заводские стены, бетон, медь, чугун - дополнят современные мультимедиатехнологии: кинематический стол, стенд дополненной реальности, контент-экран", - говорится в сообщении.

На стенде будет представлена локация "Жерло доменной печи": благодаря современным технологиям гости стенда смогут ощутить жар и почувствовать запах расплавленного металла. Экспозиция познакомит с ведущим промышленными предприятиями региона, перспективными проектами в области здравоохранения и планами сделать Свердловскую область главным сухим портом страны.

"Для нас выставка - это возможность привлечь в регион инвесторов, привлечь туристов. Продемонстрировать наши возможности для будущих студентов. На стенде Свердловской области будет интересно каждому: малышам, молодежи, инвесторам, иностранным гостям", - приводятся в тексте слова заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина. День Свердловской области на выставке пройдет 25 ноября.

Президент РФ Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.