Суд Петербурга оштрафовал СМИ за упоминание Noize MC без указания статуса иноагента

Юридическому лицу выписали штраф в размере 40 тыс. рублей, главному редактору - 4 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Петроградский суд Санкт-Петербурга оштрафовал учредителя местного сетевого издания Event Live на 40 тыс. рублей за упоминание в одной из публикаций музыканта Ивана Алексеева (Noize MC, признан в РФ иноагентом) без указания на его статус иноагента. Главному редактору также назначен штраф в размере 4 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ВНИЦ Р-н-С" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). В редакционном материале распространена информация об иностранном агенте Noize MC (Алексеев Иван Александрович) без указания на статус иностранного агента", - говорится в сообщении.

Уточняется, что юридическому лицу суд выписал штраф в размере 40 тыс. рублей, главному редактору - 4 тыс. рублей. Публикация с некорректным упоминанием Алексеева была посвящена петербургскому музыкальному фестивалю Roof Fest, ее опубликовали 28 июня. Нарушение выявили проверяющие из управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Защитник на суде пояснила, что издание в полном объеме проверяет публикуемые материалы на упоминание в них иностранных агентов, при этом "редакция не обладает знаниями и ресурсами для сличения всех прозвищ и соответствующих им людей", которые могут находиться в соответствующем реестре.

Минюст РФ 18 ноября прошлого года внес музыканта Ивана Алексеева в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.